Kıymalı Alinazik tarifi, nasıl yapılır?

Ali Nazik Tarifi İçin Malzemeler

Beğendisi için;

600 g patlıcan(3-4 adet orta boy)

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kıyması için;

250 g orta yağlı kıyma

1 Adet soğan

1 Adet domates

1 Adet yeşil biber

3-4 kaşık sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yapılışı

Kıymayı ve yağınızı kavuracağınız tavanıza alın,yemeklik doğranmış soğanla hafifçe kavurun.Ardından doğranmış yeşil biber ve küp doğranmış domateslerinizi ekleyin,domatesler su salınca biber salçanızı ekleyin,tuz ve karabiberini ayarlayın. Patlıcanlarınızı bildiğiniz yöntemle közleyin(gerçek tadına uygun közde nefis oluyor,derin dondurcudan yaz patlıcanı)),kabuklarını soyup,küçük küpler halinde doğrayın. Diğer yandan ezilmiş süzme yoğurdu sarımsaklı hazırlayın.

Yanmaz tavanıza aldığınız patlıcanları ılıtın. Ateşten aldığınız patlıcanlara sarımsaklı yoğurdu karıştırarak,birbirine iyice geçmesini sağlayın. Tuz, karabiber ekleyin. Servis için beğendiyi servis tabağına alın. Üzerine sıcak kıymadan ekleyin. Eğer kıymanız yağsız ise tereyağ ve pul kızdırıp ,üzerine gezdirin. Domates ve yeşilbiberlerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.