Kıyma buzlukta ne kadar saklanır? | Kurban bayramında vatandaşların büyük kısmı etleri çektirip kıyma olarak saklamayı tercih ediyor. Pek çok kişi internette “Kıyma kaç ay buzlukta saklanır?” sorusunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Kıyma kaç ay buzlukta kalır? | Kıymanın buzluk ömrü kaç ay?

Pek çok yemeğin vazgeçilmezi olan kıymayı belli bir süre buzluklarından muhafaza edebilirsiniz. Uzmanlar kırmızı etin 6-12 ay arasında buzlukta kalabileceğini belirtiyor. Kıyma içinse uzmanlar 3 aydan uzun saklamayın uyarısında bulunuyor.