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Kıyma kaç ay buzlukta kalır? | Kıymanın buzluk ömrü kaç ay?

Kurban etinden kıyma kaç saat sonra çekilir? Kurban bayramında vatandaşlar ya evlerinde ya da kasaplarda kıyma çektirip etleri bu şekilde uzun süre muhafaza etmek ister. Kurban etinin kıyma olarak kullanılması için etin ne kadar kaç saat dinlendirilmesi gerektiği araştırılmaya başlandı. Ayrıca pek çok kişi “Kıyma kaç ay buzlukta kalır?” , “Kıyma buzlukta bozulur mu?” , “Kıyma bozulur mu?” , “Kıyma kaç ay buzlukta kalır?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:44:00 -
Kıyma kaç ay buzlukta kalır? | Kıymanın buzluk ömrü kaç ay?

Kıyma buzlukta ne kadar saklanır? | Kurban bayramında vatandaşların büyük kısmı etleri çektirip kıyma olarak saklamayı tercih ediyor. Pek çok kişi internette “Kıyma kaç ay buzlukta saklanır?” sorusunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Kıyma kaç ay buzlukta kalır? | Kıymanın buzluk ömrü kaç ay?

Pek çok yemeğin vazgeçilmezi olan kıymayı belli bir süre buzluklarından muhafaza edebilirsiniz. Uzmanlar kırmızı etin 6-12 ay arasında buzlukta kalabileceğini belirtiyor. Kıyma içinse uzmanlar 3 aydan uzun saklamayın uyarısında bulunuyor.

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