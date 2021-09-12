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Aktüel

Kıyı Emniyeti duyurdu! Sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 17:25:00 -
Kıyı Emniyeti duyurdu! Sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Beykoz Vapur İskelesi’ne emniyetle yanaştırıldı.” ifadesi kullanıldı.

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