Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı yapıldı
Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantı hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte pandemi süresinde gerçekleştirilen çalışmalarımızı değerlendirip, yaz sezonu öncesi yapılacaklarla ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz.”dedi.