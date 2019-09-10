0553 313 94 23

Kıyı balıkçılığına ’18 metre’ tehdidi

Türkiye’de denizlerden daha fazla verim almak adına uygulanan önemli yasaklardan birisi olan büyük balıkçı teknelerinin 24 metreden daha derine ağ atması zorunluluğunun 18 metreye çekilmek istenmesi geleneksel kıyı balıkçılarını harekete geçirdi.

10 Eylül 2019 Salı 09:42
Kıyı balıkçılığına ’18 metre’ tehdidi

Türkiye’de denizlerden daha fazla verim almak adına uygulanan önemli yasaklardan birisi olan büyük balıkçı teknelerinin 24 metreden daha derine ağ atması zorunluluğunun 18 metreye çekilmek istenmesi geleneksel kıyı balıkçılarını harekete geçirdi.


Büyük balıkçılar için ağ atmanın 24 metreden 18 metreye çekilmesi halinde geleneksel kıyı balıkçılığının biteceğini ifade eden Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, konuya ilişkin kıyı balıkçılarını harekete geçirmek adına çalışma başlattıklarını söyledi.


Arslan, konunun son bir haftadır balıkçılık camiasında polemik haline geldiğini belirterek “Bizler özellikle Karadeniz için bahsediyorum. Burada yaklaşık 6-7 binin üzerinden 12 metre altı geleneksel kıyı balıkçısı var ve bu tekneler hemen hemen 18 metre altında av faaliyeti yapıyorlar. Özellikle bu karar uygulanmaya kalkılırsa öncelikle geleneksel kıyı balıkçılığı dediğimiz balıkçılık bitme noktasına gelir ki zaten şu anda çok zor şartlar altında evimize ekmek götürüyoruz” ifadelerini kullandı.


Büyük teknelerin av derinliğinin 18 metreye çekilmesinin büyük etikleri olacağını da ifade eden Hamdi Arslan, “Burada gırgır ve trol tekneleri avlanacak. Böylece denizin dip tabakasına çok büyük tahribatlar verilecek ve bu çok önemli çünkü Jeolojik yapı, ekolojik denge bozulacak” değerlendirmesinde bulundu.


24 metre konusunda var güçleri ile çalışacaklarını vurgulayan Arslan, “Trabzon’dan Zonguldak’a kadar bir çok kıyı balıkçısı arkadaşlarımız ile görüşerek onlarında bu konuda görüşlerini alarak ve bilgilendirerek şu anda uygulanan 24 metre kararının devam etmesi konusunda var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.


Büyük teknelerin göç balıklarını avlamak için av derinliğinin 18 metreye çekilmesini istediğini ama bu derinlikte kıyı balıkçılarının av yaptığını kaydeden Arslan, “Göç balığı diyorlar Karadeniz’de 2 tür göç balığı var; bunlardan biri palamut diğeri lüfer. Ben 40 yıldır balıkçılık yapıyorum. Palamut 18 metrenin altında avcılığını pek olduğunu görmedim. Bu 18 metrenin altında bizler yani kıyı balıkçıları av yapıyoruz. Gırgır teknelerinin tuttuğu palamut ise 18 metre üzeri sularda 100-200 metrelerde tutuyor ki bizim o sulara çıkma şansımız yok ama onlar istediği yere gidip istediği şekilde avlanıyor. Bunların gayesi benim görüşüm şu anda Karadeniz’de 18 metrede avlanan 2 tür balık var biri barbun diğeri kraça. Trol inip barbun avlayacak hamsi de kıyılara yanladığı zaman hamsiyi tutacak. Tabi bu dediklerim Karadeniz için diğer denizlerde balık türü fazla. Burada amaç o balıkları tutmak. Onun için bu 24 metre kararından taviz verilmemeli” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu’nun ihraç metninde neler var? İşte ihraç nedeni olan 7 madde!
    1. Davutoğlu’nun ihraç metninde neler..
    2. Doğu’da en yüksek hava sıcaklığı..
    3. Amigo Orhan 3’lü tezahürat için ne..
    4. 42 Türk firmasından Londra çıkarması!
    5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    6. Van polisi, okul çevreleri, yaya..
    7. İnegöl Belediyesinden 2 bin kişilik..
    8. Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
    9. EURO2020 elemeleri puan durumu Avrupa..
    10. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    11. Erdal Erzincan’dan 20 yıl sonra..
    12. 17 bin kişi havaalanında mahsur kaldı
    13. Osmanlı dönemindeki Bağdat,..
    14. Terlikle koşan minik kıza ayakkabı..
    15. Kuzey Kore’den yeni füze denemesi
    16. Kıyı balıkçılığına ’18 metre’ tehdidi
    17. MKE Ankaragücü bilet fiyatlarında..
    18. İsrail İHA'sı düşürüldü!
    19. Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi
    20. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    21. Aydınlı master Serkan Şengil, 2019’u 1..
    22. Karacasu’da görev yapan öğretmen,..
    23. İçişleri duyurdu! Aranan 946 kişi..
    24. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    25. (Özel) Büfede şakalaşma sonucu çıkan..
    26. Okul servislerinde aranan 946 kişi..
    27. Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor
    28. Elazığ’da, ‘Önce Aile’ konferansı
    29. Döviz kurları
    30. Kırtasiyelerde yoğun mesai
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı