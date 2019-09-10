Kıyı balıkçılığına ’18 metre’ tehdidi

Türkiye’de denizlerden daha fazla verim almak adına uygulanan önemli yasaklardan birisi olan büyük balıkçı teknelerinin 24 metreden daha derine ağ atması zorunluluğunun 18 metreye çekilmek istenmesi geleneksel kıyı balıkçılarını harekete geçirdi.

Büyük balıkçılar için ağ atmanın 24 metreden 18 metreye çekilmesi halinde geleneksel kıyı balıkçılığının biteceğini ifade eden Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, konuya ilişkin kıyı balıkçılarını harekete geçirmek adına çalışma başlattıklarını söyledi.

Arslan, konunun son bir haftadır balıkçılık camiasında polemik haline geldiğini belirterek “Bizler özellikle Karadeniz için bahsediyorum. Burada yaklaşık 6-7 binin üzerinden 12 metre altı geleneksel kıyı balıkçısı var ve bu tekneler hemen hemen 18 metre altında av faaliyeti yapıyorlar. Özellikle bu karar uygulanmaya kalkılırsa öncelikle geleneksel kıyı balıkçılığı dediğimiz balıkçılık bitme noktasına gelir ki zaten şu anda çok zor şartlar altında evimize ekmek götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük teknelerin av derinliğinin 18 metreye çekilmesinin büyük etikleri olacağını da ifade eden Hamdi Arslan, “Burada gırgır ve trol tekneleri avlanacak. Böylece denizin dip tabakasına çok büyük tahribatlar verilecek ve bu çok önemli çünkü Jeolojik yapı, ekolojik denge bozulacak” değerlendirmesinde bulundu.

24 metre konusunda var güçleri ile çalışacaklarını vurgulayan Arslan, “Trabzon’dan Zonguldak’a kadar bir çok kıyı balıkçısı arkadaşlarımız ile görüşerek onlarında bu konuda görüşlerini alarak ve bilgilendirerek şu anda uygulanan 24 metre kararının devam etmesi konusunda var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.

Büyük teknelerin göç balıklarını avlamak için av derinliğinin 18 metreye çekilmesini istediğini ama bu derinlikte kıyı balıkçılarının av yaptığını kaydeden Arslan, “Göç balığı diyorlar Karadeniz’de 2 tür göç balığı var; bunlardan biri palamut diğeri lüfer. Ben 40 yıldır balıkçılık yapıyorum. Palamut 18 metrenin altında avcılığını pek olduğunu görmedim. Bu 18 metrenin altında bizler yani kıyı balıkçıları av yapıyoruz. Gırgır teknelerinin tuttuğu palamut ise 18 metre üzeri sularda 100-200 metrelerde tutuyor ki bizim o sulara çıkma şansımız yok ama onlar istediği yere gidip istediği şekilde avlanıyor. Bunların gayesi benim görüşüm şu anda Karadeniz’de 18 metrede avlanan 2 tür balık var biri barbun diğeri kraça. Trol inip barbun avlayacak hamsi de kıyılara yanladığı zaman hamsiyi tutacak. Tabi bu dediklerim Karadeniz için diğer denizlerde balık türü fazla. Burada amaç o balıkları tutmak. Onun için bu 24 metre kararından taviz verilmemeli” diye konuştu.