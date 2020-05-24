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Kıyamet Kilisesi, 2 ay sonra ibadete açıldı

Kudüs’te korona virüs salgını kapsamında kapatılan Hristiyanların en kutsal mekanlarından Kıyamet Kilisesi, 2 ay sonra yeniden ibadete yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:43:38 -
Kıyamet Kilisesi, 2 ay sonra ibadete açıldı

Kudüs’te korona virüs salgını kapsamında kapatılan Hristiyanların en kutsal mekanlarından Kıyamet Kilisesi, 2 ay sonra yeniden ibadete yeniden açıldı.


İsrail’in işgali altındaki Kıyamet Kilisesi, yeniden ibadete açıldı. Korona virüs salgını kapsamında 2 ay önce ibadete kapatılan kiliseye korona virüs semptomları taşımayan kişiler alınıyor. Kilisenin içerisinde aynı anda en fazla 50 kişinin bulunmasına izin veriliyor. Ziyaretçiler arasında en az 2 metrelik sosyal mesafenin korunması zorunluluğu getirilirken, ziyaretçiler maske takmak zorunda olacak. Ayrıca ziyaretçilerin kilise içerisinde bulunan malzemelere de dokunmasına izin verilmiyor.


Kıyamet Kilisesi, Mart sonunda ibadete korona virüs salgını nedeniyle kapatılmıştı.

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