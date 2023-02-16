'Kıyamet günü buzulu' eriyor!

Neredeyse ABD'nin Florida eyaleti büyüklüğünde olan buzulun erimesi, dünya genelinde deniz seviyesinin yarım metreden fazla yükselmesine neden olabilir ve komşu buzulların dengesini bozarak 3 metrelik bir yükselmeyi beraberinde getirebilir.

Cornell Üniversitesi'nden bilim insanı Britney Schmidt'in yaptığı iki makaleden birinde araştırmacılar, ılık suyun yarıklara ve teras olarak bilinen diğer açıklıklara doğru ilerlediğini ve yılda 30 metre ya da daha fazla erimeye neden olduğunu tespit etti.

Schmidt, "Ilık su buzulun en zayıf kısımlarına giriyor ve durumu daha da kötüleştiriyor. Bu hepimizin çok endişelenmesi gereken bir durum" dedi.