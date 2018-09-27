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Kıyafetlerden çikolata lekesini çıkarmanın püf noktaları

Kıyafetlerden çikolata lekesi nasıl çıkar? İşte kıyafetlerden çikolata lekesini çıkarmak için yapmanız gerekenler...

27 Eylül 2018 Perşembe 20:56
Kıyafetlerden çikolata lekesini çıkarmanın püf noktaları

Giysiniz çikolata lekesi olduğunda yapılacak ilk şey, kurumasını sağlamaktır. Eğer çikolata kurumadan çıkarmaya çalışırsanız, lekeyi daha geniş alanlara yayabilirsiniz. Bu nedene çikolata lekesini çıkarmaya çalışmadan önce, çikolatanın kurumasını beklemeniz gerekir. Çikolatanın kurumasını hızlandırmak amacıyla buz torbası da kullanabilirsiniz, buz çikolatayı sertleştirecektir.

Çikolata kuruduktan sonraki aşama, kumaştaki çikolatayı olabildiğince kazımaktır. Bu aşamada, küt ağızlı bir bıçak ya da spatula kullanabilirsiniz. Giysiye zarar vermeden, hafifçe kazıyın.

Alternatif olarak, katı çikolata parçacıklarını kazıdıktan sonra, musluktan lekenin tersine su akıtılabilir. Böylece, kalan çikolatanın kumaştan biraz daha çıkması sağlanır.

Daha sonra, çikolata lekesi olan bölgeye sıvı deterjan dökün. Sıvı deterjan döktükten sonra 10 dakika bekleyin.

Giysiyi, soğuk suda 15 dakika bekleterek çikolata lekesinin daha da yumuşamasını sağlayın. Her beş dakikada bir çikolata lekesini ovmak da faydalı olabilir.

Son olarak, giysiyi yıkarken ılık su kullanın ve kurutma makinesi kullanmadan kurumasını sağlayın. Leke çıkmamışsa, kurutucunun ısısı lekeyi daha da sabitleştirecektir.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:56
  1. çikolata lekesi

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