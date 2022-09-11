Kıyafetler ve dolap içi neden kokar? Gardrop kokuları nasıl engellenir? Gardrop nasıl güzel kokar?

Dolaptaki kıyafetler neden kokar?

Nemli ve ıslak kıyafetler hem rutubete sebep olmakta hem de dolabınızın kokmasına yardımcı olmaktadır. Elbise dolabı duvara çok fazla yaklaştırılmamalı. Hava almayan duvarda rutubet ve küf oluşabilir. Bu problem ise direkt olarak dolabınızı etkileyerek elbiselerinizin kokmasını sebep olur.

Doğru şekilde uygulanan yöntemler gardrop kokusunu engellemek konusunda istenilen etkinin elde edilmesini sağlar. Kullanılacak olan yöntemler şunlardır:

-Dolabın duvara temas etmemesi gerekir.

-Rutubet sorunu olan evlerde sorunun çözülmesi önemlidir. Bu durumda rutubet giderici kullanılabilir.

-Yıkanan giysilerin kurumadan dolaba konulmaması gerekir.

-Çamaşırların ütülenmesi halinde biraz havalandırılarak dolaba konulması gerekir.

-Gardrop temizlendikten sonra mutlaka havalandırılması gerekir.

-Kötü kokan kirli giysilerin dolaba konulmaması gerekir.

-Ayakkabıların dolaba konulması halinde mutlaka temiz olması gerekir.

Dolap içi nasıl güzel kokar?

Boş sprey şişesine su ve az miktarda yumuşatıcı koyun. Ara ara bu suyu giysilerinizin üzerine püskürtebilirsiniz. Boş parfüm şişelerini kapakları açık şekilde dolaba koyduğunuzda güzel bir koku yayılacaktır. Güzel kokulu sabunlardan alıp giysilerinizin aralarına yerleştirebilirsiniz.

Gardropta Oluşan Kötü Kokunun Giderilmesi

Öncelikle bütün eşyaları dolaptan çıkartın. Ardından dolabı sirkeli su ile temizleyin. Daha sonrasında dolabı iyice havalandırın. Özellikle sirke korkusunun giderilmesi için havalandırmanın iyi bir şekilde yapılması gerekir.

Sirke kokusunun daha kısa süre içerisinde gitmesi için iyice durulama yapılması gerekir. Özellikle zaman içerisinde oluşacak olan gardrop kokusunun engellenmesi için kullanılacak olan yöntemlerin yanı sıra oluşan kokunun giderilmesi için tercih edilebilecek farklı yöntemler bulunmaktadır.

*Dolabın içerisinde lavanta veya yasemin gibi kurutulmuş çiçeklerin konulması güzel kokmasını sağlar.

*Sprey kutusuna konulacak olan yumuşatıcı ara ara dolap içerisine sıkılarak dolabın havası değiştirilebilir.

*Aynı zamanda güzel kokulu sabunları giysilerin aralarına yerleştirilmesi de dolap içerisindeki kötü kokunun giderilmesini sağlayabilir.

*Özel olarak hazırlanan hazır dolap kokuları da dolaptaki kokunun giderilmesi konusunda etkili olmaktadır.

*Gardrop içerisinde özellikle düzenli olarak temizlik yapılması aynı zamanda hoş kokuların kullanılması oluşabilecek kötü kokunun engellenmesini ve giderilmesini sağlamaktadır.

Elbise dolap kokusunu gidermek için ne yapmalı? Gardrop içindeki kokular nasıl giderilir?

* Dolabınızın içine lavanta, yasemin gibi kurutulmuş çiçeklerin güzel koku keselerinden koyabilirsiniz.

* Boş bir sprey kutusuna yumuşatıcı koyup dolabın içine sıkabilirsiniz.

* Koku şişelerini ağzı açık şekilde dolabınıza koyarsanız dolabınız güzel kokacaktır.

Bebek dolap kokusu nasıl giderilir?

Deterjan, süt ve su karışımı yeni mobilyanın olduğu odaya konulmalı ve bu karışım bir süre odada bekletilmelidir. Bu şekilde odadaki yeni mobilya kokusu kısa sürede gidecektir.

Dolap ve çekmece kokusu nasıl kullanılır?

Dolap çekmece kokusu sıvı ya da toz formlarda olabilir. Bunun yanı sıra askı ile asılabilen ya da katı halde direkt olarak yerleştirilebilen çeşitler de bulunur. Temin ettiğiniz ürünün şekline göre askılarından asarak ya da çekmecelerin içerisine direkt olarak koyarak kullanım sağlayabilirsiniz.

Buzdolabı kokusu nasıl giderilir?

Buzdolabı dolap kokusu: Sirke kokusundan hoşlanmıyorsanız bir kaba karbonat koyarak buzdolabına yerleştirin. Ve koku gidene kadar buzdolabınızda tutun. Ayrıca günlük kokuların oluşmamasını istiyorsanız buzdolabınızda her zaman bir kap içinde karbonat bulundurabilirsiniz.



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