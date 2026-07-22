Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda
İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Pep Guardiola ile görüştüklerini doğruladı.
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İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Pep Guardiola ile görüştüklerini doğruladı.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Pep Guardiola ile görüştüklerini doğruladı.
Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola İtalya Milli Takım teknik direktörlüğüne çok yakın. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Pep Guardiola ile görüştüklerini resmen doğruladı.
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