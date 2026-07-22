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Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda

İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Pep Guardiola ile görüştüklerini doğruladı.

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Foto - Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Pep Guardiola ile görüştüklerini doğruladı.

#2
Foto - Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda

Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola İtalya Milli Takım teknik direktörlüğüne çok yakın. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Pep Guardiola ile görüştüklerini resmen doğruladı.

#3
Foto - Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda

Gennaro Gattuso'nun istifasının ardından geçici olarak Silvio Baldini tarafından çalıştırılan İtalya,

#4
Foto - Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda

25 Eylül'deki UEFA Uluslar Ligi Belçika maçına kadar yeni liderini resmi olarak duyurmayı hedefliyor

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