Kıyafetler tekrar tasarlanacak

Türk sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninde giydikleri kıyafetler sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açmıştı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 28 Ağustos'ta başlayacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni için yeni kıyafetler tasarlanacağını duyurdu.

"HER ÜLKE YILLARCA KENDİ KÜLTÜRÜNE GÖRE GİYİNDİ"

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, olimpiyat ve paralimpik oyunları açılış seremonilerinin, katılımcı ülkeler için kültürel anlamda bir görsel şenlik olduğuna işaret edilerek,

Kimi ülkeler geleneksel kıyafetleri, kimi ülkeler kendi kimlikleri ile bütünleştirdikleri yine kendi moda markalarının kreasyonlarıyla bu görsel ve kültürel gösteriye dahil olurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Moğolistan'a, Fransa'dan İtalya'ya hatta nüfusça küçük pasifik ada ülkelerine kadar her ülke kendi kültür ve geleneklerini yansıtan kreasyonlarla açılış törenlerine on yıllardır katılmışlardır.

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