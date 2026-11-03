Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?
Geçtiğimiz haftalarda sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, bu defa "vasiyet" çıkışıyla gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geçtiğimiz haftalarda sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, bu defa "vasiyet" çıkışıyla gündeme geldi.
Vasiyetini yazan Bulut bu konuda kararının net olduğunu açıkladı... 81 yaşındaki sanatçı, Yasemin Bozkurt'un programında 65 senelik evliliğine ilişkin şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Eşi Saadet Hanım'la ilişkisini anlatan Bulut, kendisine yöneltilen vasiyet sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Şarkı söylediği esnada rahatsızlanan 81 yaşındaki sanatçının tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilmişti.
Geceyi hastanede geçiren Bulut, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programında özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yasemin Bozkurt'un sorularını cevaplayan sanatçı, 65 senelik evliliğinden vasiyet konusundaki düşüncelerine kadar birçok konuda konuştu. Eşi Saadet Hanım'a duyduğu bağlılığı anlatan Bulut, vasiyet hazırlamayı düşünmediğini de açıkladı.
Sanatçı, vasiyet konusundaki kararını şu sözlerle açıkladı: “Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok.”
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