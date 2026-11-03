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Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?

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Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?

Geçtiğimiz haftalarda sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, bu defa "vasiyet" çıkışıyla gündeme geldi.

#1
Foto - Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?

Vasiyetini yazan Bulut bu konuda kararının net olduğunu açıkladı... 81 yaşındaki sanatçı, Yasemin Bozkurt'un programında 65 senelik evliliğine ilişkin şaşırtan açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?

Eşi Saadet Hanım'la ilişkisini anlatan Bulut, kendisine yöneltilen vasiyet sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

#3
Foto - Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Şarkı söylediği esnada rahatsızlanan 81 yaşındaki sanatçının tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilmişti.

#4
Foto - Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?

Geceyi hastanede geçiren Bulut, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programında özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#5
Foto - Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?

Yasemin Bozkurt'un sorularını cevaplayan sanatçı, 65 senelik evliliğinden vasiyet konusundaki düşüncelerine kadar birçok konuda konuştu. Eşi Saadet Hanım'a duyduğu bağlılığı anlatan Bulut, vasiyet hazırlamayı düşünmediğini de açıkladı.

#6
Foto - Vasiyet trendine ünlü şarkıcı Hakkı Bulut da katıldı! Bakın mirasını kime bırakıyor?

Sanatçı, vasiyet konusundaki kararını şu sözlerle açıkladı: “Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok.”

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