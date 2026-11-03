Yarım asırlık model baştan sona yenilendi! Yeni Caddy Türkiye’de satışa çıktı, işte fiyatı

Yeni Caddy'nin dış tasarımında gerçekleştirilen güncellemelerin merkezinde yeniden tasarlanan ön tampon yer alıyor. Caddy'nin karakteristik çizgilerini koruyan yeni ön tasarım, modele daha modern ve dinamik bir görünüm kazandırırken, tamponun sağ ve sol bölümlerine entegre edilen radar sensörleri gelişmiş sürüş destek sistemlerinin teknik altyapısını oluşturuyor. Yenilenen tasarım, Açık Kahverengi, Gün Batımı Kırmızısı, Grenadilla Siyahı ve Okaliptüs Yeşili olmak üzere dört yeni gövde rengi seçeneğiyle tamamlanıyor. Modelin farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden gövde yapısı, sürgülü yan kapıları ve geniş iç mekanı ise Caddy'nin işlevsel karakterini koruyor. Yeni Caddy'deki en kapsamlı yeniliklerden biri iç mekanda dikkat çekiyor. Yeniden düzenlenen ön konsolun merkezinde, tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 12,9 inçlik Ready toDiscover multimedya sistemi yer alıyor. Bağımsız ekran tasarımı ve kişiselleştirilebilen kullanıcı arayüzü, sık kullanılan fonksiyonlara erişimi kolaylaştırıyor. Multimedya ekranının altında konumlandırılan aydınlatmalı dokunmatik sıcaklık ayarları da yenilenen kokpit tasarımını tamamlıyor. Tüm versiyonlarda standart hale gelen 10,25 inçlik Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli, sürüş bilgilerinin sürücünün tercihlerine göre düzenlenebilen dijital bir ekrandan takip edilmesini sağlıyor. MagSafe özelliğine sahip, 25 Watt'a kadar şarj gücü sunan kablosuz telefon şarj ünitesi ve kablosuz App-Connect özelliği de günlük kullanımda bağlantı ve kullanım kolaylığı sunuyor. Yeni Caddy, dijital teknolojilerini günlük kullanımı kolaylaştıran konfor ve sürüş destek sistemleriyle tamamlıyor. Kombi versiyonlarında sunulan manevra desteği ve dönüş sırasında karşıdan gelen araçlar için frenleme fonksiyonusürücüyü farklı trafik koşullarında desteklerken; Voice Enhancersistemi ile sürücününkabin içindeki sesi artırılarak, sesin arka yolculara daha rahat ulaşması sağlanıyor. Yeni Caddy’nin tüm versiyonlarında bulunan uzun far asistanı,230 V priz ve USB-C bağlantısı gibi donanımlar ise yolculuklarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Veri alışverişide yapabilen USB-C bağlantısının gücü 60 Watt’a yükseltilerek laptop ve tablet gibi cihazlaraşarj imkanı sağlıyor.