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Kıvanç Tatlıtuğ'un "30 bin TL" yalanı ortaya çıktı! Açıklama geldi

Dün hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'ın, aylık gelirinin 30 bin TL olduğu söylenmişti... Bugün açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım, özür dilerim." dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 15:22
Kıvanç Tatlıtuğ'un "30 bin TL" yalanı ortaya çıktı! Açıklama geldi

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede aylık geliri açıklanan oyuncunun avukatından, gaf açıklaması geldi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı Yalçın Kavak katıldı.

"Aylık gelir 30 bin TL"

Kimlik tespiti yapılan sanık Tatlıtuğ, aylık ortalama gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Kıvanç'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kaşesi en yüksek oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ aylık gelirinin 30 bin TL açıklaması sonrası Tatlıtuğ'un avukatı devreye girdi.

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"O açıklama benim"

Aylık gelirle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim Bey, Kıvanç'a 'Aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum. Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:22
  1. Kıvanç Tatlıtuğ
  2. aylık gelir

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