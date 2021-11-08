Kitre bebek nedir, nasıl yapılır?

Kitre bebek, yabani bir dikenin öz suyu olan kitre ve pamuk kullanılarak yapılan bir oyuncak ve biblodur. Kitre bebek giysileri genellikle yöreseldir ve bu nedenle çiftçi, köy yaşamındaki insanlardan esinlenerek figürler hazırlanır.

Kitre bebek yapımı için malzemeler

330 ml. kavanoz için;

1 çorba kaşığı kitre

Üzerine sıcağa yakın ılık su

Hydrofil pamuk

Galyonis tel (ince ve kalın)

Bakır tel (takı teli)

Pens

Şekillendirme çubukları

Manikür aleti

Şeffaf cetvel

Kitre bebek nasıl yapılır?

Kitre bebek yapımı için en önemli noktalardan biri iskeletini hazırlarken gövde, kol ve bakacbacak uzunluklarının orantılı olmasıdır. Kitre bebek iskeletini hazırlarken yapılan hatalar ileride sorun yaratabilir. Bu nedenle iskeleti hazırlarken bu orantılara dikkat edilmelidir. Kitre bebek için öncelikle bir kağıda taslak çizilir ve bu ölçülerde sulandırılmış, üç gün bekletilmiş kitre karışımı telden yapılan iskelete yapıştırılarak şekil verilir. Sonrasında isteğe göre saç ve giysiler hazırlanır. Kitre bebek için saç yapımında sentetik ürünler kullanılması uygundur. Hazırlanan kitre bebek kurumaya bırakılır ve en son giydirme işlemi gerçekleştirilir.