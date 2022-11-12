KİT’lerden 39.2 milyarlık yatırım

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre geçen sene bütçeden KİT’lere 39.3 milyar lira sermaye, 23.8 milyar lira görevlendirme bedeli ödemesi yapıldı. KİT’lerden bütçeye ise 3 milyar lira temettü, 848 milyon lira hasılat payı ve 2.6 milyar lira kurumlar vergisi ödendi. KİT’lerin aktif toplamı 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 55.8 artarak 483.4 milyar liraya çıktı. Brüt satışlar ise yüzde 106.2 artışla 331.4 milyar liraya ulaştı. 2021’de mal-hizmet satış maliyetinin 131.3 artması satış kârlılığını olumsuz etkilerken, KİT sistemi 24.3 milyar lira net zarar yazdı. Geçen sene 39.2 milyar liraya varan KİT yatırımlarından en büyük payı 25 milyar 659 milyon lirayla enerji sektörü aldı. Bu sektörü 12 milyar 500 milyon lirayla ulaştırma, 399 milyon lirayla tarım, 67 milyon lirayla sanayi takip etti.

Öte yandan KİT’lerin gelecek yıl için mali hedefleri belirlendi. KİT’lerce 2023’te 163 milyar 399 milyon 361 bin lira tutarında yatırım yapılması öngörülüyor.