Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

Teklifte Türkiye’de kitle imha silahları ile mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayanılarak çeşitli Başbakanlık genelgeleri ile Bakanlar Kurulu kararları çıkarıldığı hatırlatılarak, genelge ve kararların kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede etkin bir uygulama geliştirmekle birlikte, günümüzde bu silahlarla ilgili uluslararası tehdit ve risklerin artmasına bağlı olarak uygulamada etkinliği, koordinasyonu, uluslararası işbirliğini ve cezai yaptırımları da içerecek şekilde yeni bir mevzuat düzenlemesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

BMGK kararlarına uyum sağlanması amaçlanıyor

Teklif ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesini temin etmek için etkili, caydırıcı ve orantılı adli ve idari yaptırımların kabul edilmekte olup, bu konudaki BMGK kararlarına uyum sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.