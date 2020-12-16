  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu
Gündem

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu konuda BMGK kararlarına uyum sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:01:00 -
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

Teklifte Türkiye’de kitle imha silahları ile mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayanılarak çeşitli Başbakanlık genelgeleri ile Bakanlar Kurulu kararları çıkarıldığı hatırlatılarak, genelge ve kararların kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede etkin bir uygulama geliştirmekle birlikte, günümüzde bu silahlarla ilgili uluslararası tehdit ve risklerin artmasına bağlı olarak uygulamada etkinliği, koordinasyonu, uluslararası işbirliğini ve cezai yaptırımları da içerecek şekilde yeni bir mevzuat düzenlemesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

BMGK kararlarına uyum sağlanması amaçlanıyor

Teklif ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesini temin etmek için etkili, caydırıcı ve orantılı adli ve idari yaptırımların kabul edilmekte olup, bu konudaki BMGK kararlarına uyum sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak
Dünya

Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Bunun intikamı kesinlik..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay