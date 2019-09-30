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Kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi

Salatalık turşusu yemeklerin yanına en çok yakışan turşudur. Özellikle kuru fasulye pilavın yanında olmazsa olmazlardandır. Kış hazırlıklarının yapıldığı kışlık konservelerin yapıldığı bu günlerde salatalık turşusu da tercih edilebilir. Salatalık turşusunun tam mevsimi. İyi bir salatalık turşusu için salataların taze ve körpe olması önemli bir detaydır. Peki, Kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl yapılır? İşte salatalık turşusu tarifi arayanlar için mis gibi lezzetli bir turşu tarifi...

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:20
Kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi

Salatalık turşusu yemeklerin yanına en çok yakışan turşudur. Özellikle kuru fasulye pilavın yanında olmazsa olmazlardandır. Kış hazırlıklarının yapıldığı kışlık konservelerin yapıldığı bu günlerde salatalık turşusu da tercih edilebilir. Salatalık turşusunun tam mevsimi. İyi bir salatalık turşusu için salataların taze ve körpe olması önemli bir detaydır. Peki, Kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl yapılır? İşte salatalık turşusu tarifi arayanlar için mis gibi lezzetli bir turşu tarifi...

Kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kg kornişon ya da minik salatalık
1/3 su bardağı kaya tuzu
1 su bardağı elma ya da üzüm sirkesi
7 diş sarımsak
5 su bardağı içme suyu
1 çay kaşığı limon tuzu,

Yapılışı

Turşuyu kuracağınız kavanozunuzu sterilize edin.

Ardından kornişon ya da salatalıklarınızı kavanoza dik bir şekilde dizin.

Aralara sarımsaklardan koyun.

Bir tencerenin içerisine kaya tuzu, limon tuzu ve sirkeyi aktarıp güzelce karıştırın.

Tuz eriyince ocaktan alın, tam kaynama noktasına gelmemelerine tuzun içerisinde erimesine dikkat edin.

Hazırladığınız bu karışımı kavanozun içerisine aktarın.

Kapağını kapatıp güzelce çalkalayın.

Kavanozu ters çevirip oda sıcaklığında yarım saat bekletin.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:20
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