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Yerel Kitapçılar Köprüsü'nü ateşe verdi! Çok sayıda kitap yandı
Yerel

Kitapçılar Köprüsü'nü ateşe verdi! Çok sayıda kitap yandı

Bakırköy'deki Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Kitapçılar Köprüsü'nde kitapların satıldığı bir tezgahı, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli ateşe verdi. Açık alandaki kitapçı tezgahlarında bulunan çok sayıda kitap yandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 09:05:00 -
Kitapçılar Köprüsü'nü ateşe verdi! Çok sayıda kitap yandı

Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Kitapçılar Köprüsü'nde kitapların satıldığı bir tezgahı, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli ateşe verdi.

Çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, açık alandaki kitapçı tezgahlarında bulunan çok sayıda kitap yandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kitapların yandığı alanda detaylı inceleme yaptı.

Polis, yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

 

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