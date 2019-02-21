Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
IHAAW233521-SIY/21-02-2019- Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.21 Şubat 2019 Perşembe 23:44
IHAAW233521-SIY/21-02-2019- Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.21.02.2019 23:35:21TSINNNN
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