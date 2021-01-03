Kitap okurken nelere dikkat edilmelidir?

Eskiye nazaran daha çok kitap basılıyor ve okuma oranı çok daha fazla. Böyle olduğu halde eskiye nazaran kaliteli adam yetişmesinde düşüş var. Bunun sebeplerinden en önemlisi ise fazla kitap okunması fakat verimli okunmaması. Bu bağlamda nasıl kitap okunur? Sorusunun cevabını bu yazıda verdik.

Öncelikle almak istediğimiz kitabın fihristini, alt başlıklarını ve arka kapak yazısını okumamız gerek. En önemlisi de yazar hakkında bilgi edinmektir.

Kitabı okurken önemli yerlerin altını mutlaka çizmeliyiz ve konu hakkındaki fikirlerimizi gerekirse kitabın boş kısımlarına yazmalıyız. Kitabı okuduktan sonra altını çizdiğimiz yerleri tekrar okumakta büyük fayda vardır.

Kitaptaki yazıları kendi dünyamıza uyarlamalıyız. Eğer yıllar önce yazılmış bir kitabı okuyorsak, yazıları günümüz dünyası ile bağdaştırmalıyız.

Kitabı okuyup bitirdikten sonra aklımızda kalanları kendi cümlelerimiz ile özet olarak çıkarmalıyız.

Önemli gördüğünüz yerleri sesli okursanız aklınızda daha çok yer edinmesini sağlarsınız. Bir de bir arkadaşınızla bu önemli yerin tartışmasını yaparsanız, daha uzun yıllar hafızanızdan silinmez.