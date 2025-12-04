  • İSTANBUL
Yaşam ‘Kitap okumak cahillik’ videosunun aslı ortaya çıktı! Sosyal medyayı karıştırdı
Yaşam

‘Kitap okumak cahillik’ videosunun aslı ortaya çıktı! Sosyal medyayı karıştırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sosyal medyada "Kitap okumak cahilliktir" notuyla paylaştığı video ile gündem olan sahaf Fırat Ergenekon, büyük tepki çeken sözlerinin bir skeç olduğunu açıkladı. Yıllarca öğretmenlik yapmış ve 6-7 bin kitap okumuş biri olduğunu belirten Ergenekon, videonun amacının ünlü olmak olduğunu itiraf etti: "Şu anda beni Türkiye’de tanımayan yok. Sabahtan beri telefonlarım kilitlendi. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim beni kutluyor."

Ankara'da sahaf dükkanı işleten Fırat Ergenekon'un sosyal medya hesabından paylaştığı "Kitap okumak cahilliktir" sözlerinin yer aldığı video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek büyük tartışmaya neden oldu. Videoya gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Ergenekon, sözlerinin bağlam dışı yorumlandığını ve amacının mizah olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabında ‘Kitap okumak cahilliktir’ notuyla paylaşım yapan sahaf Fırat Ergenekon’un videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Ankara’da bir sahaf dükkanı işleten Ergenekon, videoya gelen yorumların ardından bir de cevap videosu yayınladı.

Ergenekon,  "7 güzel adam"dan biri olan Mehmet Akif İnan’ın öğrencisi olduğunu, yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra sahaf dükkanı açtığını ifade etti. Ergenekon, "7 yıldır video çekiyorum. Bir ara çok para kazandım. O kadar çok izlendim ki, milyonlar izledi. Fakat yapay zeka sayesinde müzikten telif yedim. O yüzden şu an para alamıyorum. Mühim olan para almak değil, ünlü olmak. Şu anda beni Türkiye’de tanımayan yok. Sabahtan beri telefonlarım kilitlendi. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim beni kutluyor" diye konuştu.

“BENİM HEMEN HEMEN OKUMADIĞIM KİTAP YOK”

Okumanın toplum için yararlı olduğunu dile getiren Ergenekon, "Benim hemen hemen okumadığım kitap yok. Özellikle şiir üzerine ben Türkiye’de bir numarayım. Parapsikoloji üzerine bir numarayım. Dükkanım her gün müşterilerle dolar ve kaliteli insanlardır hepsi. Beni ve dükkanımı bilen bilir. 6-7 bin kitap okumuşumdur. Babam Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın asker arkadaşı. Arif Nihat Asya’nın kızının adı Fırat olduğu için benim adımı da Fırat koymuş. Babadan geliyor" ifadelerini kullandı.

“BEN HEP HOCALARIMLA VE ÖĞRENCİLERİMLE YERIŞTIM”

Tüm branşlarda ve eğitim seviyelerindeki öğretmenlerinin kaliteli eğitimciler olduğunu aktaran Ergenekon, "Öğretmenlerim bana yol gösterdiler. Hani derler ya ‘Babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geri olmalıyım’ diye. Ben hep hocalarımla ve öğrencilerimle yarıştım. Hiç yeter demedim, devamlı çalıştım. Bana başarı yetmez, başarılar lazım" dedi.

