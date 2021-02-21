Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Kitap okumanın faydaları nelerdir?

Kitap okumanın herkes için faydalı bir aktivite olduğu tartışmasız olarak kabul edilir. Bazı insanlar kitap okurken sıkılırlar, her ne kadar isteseler de kitap okumakta güçlük çekerler. Bu yüzden bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Peki kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Kitap nasıl okunur? Kitap okurken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kitap okumanın faydaları nelerdir?