  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
27 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 27 Haziran 1983: Muhsin Demironat'ın vefatı (Tezhip Sanatkârı ve Hocası) Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu! Bu ahlaksızlık durdurulmalı! Sapkınlar Boğazı kirletmeye hazırlanıyor Ankara'da dev zirve öncesi Turkuaz operasyonu! Emniyet Müdürü çalışmaları sahada denetledi! Siyonist katiller ile Beyrut yönetimi aynı masada! ABD gözetiminde kirli ittifakın üçlü anlaşması imzalandı! CHP'li iş adamı Sancaktepe Belediyesi'ndeki rüşveti ifşa etti: 700 milyonluk bağış mı olur? İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer
Sağlık Kıtalararası sağlık köprüsü: Burkina Faso sporu Medipol’e emanet!
Sağlık

Kıtalararası sağlık köprüsü: Burkina Faso sporu Medipol’e emanet!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kıtalararası sağlık köprüsü: Burkina Faso sporu Medipol’e emanet!

Medipol Sağlık Grubu ile Burkina Faso arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Burkina Fasolu milli sporcuların ileri düzey tedavileri Medipol'de yapılacak, Afrikalı spor hekimlerine yönelik eğitim programları hayata geçirilecek.

Türkiye’yi sağlık turizminin küresel üssü haline getirme hedefiyle hareket eden Medipol Sağlık Grubu, Afrika kıtasındaki gücünü stratejik bir ortaklıkla pekiştirdi. Geçtiğimiz günlerde Medipol Mega Üniversite Hastanesinde düzenlenen törenle, Burkina Faso Spor Büyükelçiliği ile kapsamlı bir spor hekimliği iş birliği anlaşması imzalandı.

SPORCULARA ÜST DÜZEY TEDAVİ, HEKİMLERE EĞİTİM

İmzalanan bu özel anlaşma sayesinde, Burkina Fasolu profesyonel sporcuların spor hekimliği, travmatoloji, ortopedik cerrahi ve fonksiyonel rehabilitasyon hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak. Ülkede tedavisi zor olan atletlerin tıbbi transferleri ve iyileşme süreçleri Medipol uzmanlığında yürütülecek. Ortaklık sadece hasta tedavisiyle sınırlı kalmayacak. Spor sağlığı alanındaki ulusal yetkinlikleri artırmak amacıyla, Burkina Fasolu spor hekimleri ve sağlık personeli için Medipol bünyesinde sürekli eğitim programları hayata geçirilecek. Ayrıca iki taraf, ilerleyen dönemde Burkina Faso’da bir “Medipol Temsilcilik Ofisi” açılması yönündeki çalışmaları da iş birliği kapsamına aldı.

İmza törenine; Burkina Faso Spor Büyükelçisi Charles Kaboré ve Burkina Faso’nun Türkiye Büyükelçisi Tuğgeneral Vinta Somé katılım sağladı. Medipol Sağlık Grubu adına ise İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, Uluslararası Hasta Hizmetleri Müdürü Dr. Murat Şimşek, Afrika Bölge Müdürü Dr. İsmail Murat, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara ile Afrika ekibinden Abdoul Halim Kabora ve Nkombo Mayeckou törende hazır bulundu.

Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!
Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!

Sağlık

Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!

Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik
Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik

Gündem

Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23