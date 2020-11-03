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Ekonomi Kısmi süreyle çalışan işçinin borçlanma yapma hakkı var mı?
Ekonomi

Kısmi süreyle çalışan işçinin borçlanma yapma hakkı var mı?

Merak edilen Kısmi süreyle çalışan işçinin borçlanma yapma hakkı var mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:08:00 -
Kısmi süreyle çalışan işçinin borçlanma yapma hakkı var mı?

Soru: Ben bir işyerinde haftanın belli günlerinde part-time kapsamında çalışıyorum. Ayda ödenen primlerim bazen 15 gün bazen 16 gün oluyor. Emeklilik yaşımı doldurdum ama prim gün eksiğim bulunuyor. Borçlanma yaparak emekli olma hakkım var mı? Hacı D.

Cevap: Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan diğer bir ifadeyle ay içinde 30 günden az prim ödemesi bulunanlar 30 günden eksik süreleri iki yöntemle 30 güne tamamlama imkanına sahip. İlk yöntem isteğe bağlı sigortalı olmak. Yani ay içinde 30 günden az çalışması olan 30 günden eksik kalan süre için isteğe bağlı prim ödeyebilir. Bunun için SGK’ya isteğe bağlı sigortalılık dilekçesi vermek ve 30 günden eksik kalan sürelerin primlerini yatırmak gerekir. Hizmeti 30 güne çıkarmanın ikinci yöntemi ise borçlanmadır. 5510 sayılı Kanuna göre, 25.2.2011 tarihinden sonraki kısmi süreli çalışmalarda ayda 30 günden eksik sürelerin borçlanma yoluyla 30 güne tamamlanması mümkün. Bu imkandan yararlanmak için borçlanma başvurusu yapmak ve primleri de bir ay içinde ödemek gerekir.

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