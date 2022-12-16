Kısmetse Olur rezaletini patlattı! Dönen dolapları açıkladı...

Şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan Didem Delen, geçtiğimiz yıllarda katıldığı ve popüler olduğu Kısmetse Olur programının yeni formatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Didem Delen, Kısmetse Olur itirafıyla gündem oldu.

Kısmetse Olur "Aşkın Gücü" olarak 5 yılın ardından yeni bölümleri ve yarışmacıları ile YouTube'da yayınlanmaya başladı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kısmetse Olur programının eski yarışmacılarından Didem Delen, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.

Programı ifşa eden açıklamalarda bulunan Didem Delen, şunları söyledi: "Eski yarışmacılar aramış, sevgilisi, ilişkisi olanlar bile arayıp 'Ben tekrar girmek istiyorum' demiş. Eee tabii ki oradaki popülerliği bir daha bulamadılar. Şimdi programın formatını patlatmak gibi olmasın ama bir 'casting' vardı. Normal başvurulara dönüş yapıyorlar mıydı bilmiyorum ama dediğim gibi 6 bin başvuru geliyordu bir günde. İçinde bulunduğum şeyi doğru ve dürüst bir şekilde açıklamam lazım.

9 erkek 9 kadını bir araya getirecekler. Bunların arasında aşk başlayacak, çiftler olacak. Bazıları imkansız olacak, kavuşamayacak... Bazen de olacak ki biri, diğerinin sevgilisinden hoşlanacak. Hikayeler bunların üstünden ilerleyecek. Ne dümenler, ne entrikalar!"