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'Kısmetse hani, bir tatil de biz yapalım..'

Yükledik arabamızı gidiyoruz da evimiz n'olacak, evimiz?

11 Kasım 2018 Pazar 14:22
'Kısmetse hani, bir tatil de biz yapalım..'

Hepimiz günlük hayatın gerginliğinden bunalıp bir kaç günlüğüne başka bir yerlere gitmek isteriz. Bu tatiller hem oluşan yorgunluğumuzu alır hem geri döndüğümüzde işimize veya okulumuza daha dinç bir şekilde dönmemizi sağlar. Herkesin bir tatile ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurursak aklımızda kalan tek soruya çözüm bulmamız gerekir. Nitekim uzun bir tatile çıktığımız vakit aklımız her zaman evimizde kalır.

Eğer gerekli önlemler alınmazsa oluşabilecek küçük bir aksaklıkta büyük faciaların kapısı açılmış olacaktır.

Aklımızın bir köşesinin evimizde kaldığı bir tatilin de bize bir şey katmayacağı gibi daha çok stresli olmamızı da sağlayabilir.

FİŞLERİ ÇEKİYORUZ!

Tatile giderken buzdolabının içini boşaltıp fişini çekmek alabileceğimiz önlemlerden bir tanesidir. Oluşabilecek bir elektrik kaçağında buzdolabında olan bir arızada evimizin veya etraftaki binaların yanmasına engel olan bu küçük detay sizin geri dönüşte kötü bir tabloyla karşılaşmamanızı sağlayabilir.

Teknolojik aletlerde de dinlenme önemlidir. Bunun için tatile giderken fişini çektiğiniz buzdolabınız döndüğünüzde daha üstün bir performansla çalışabilir.

Ayrıca prizlerde hiçbir takılı fiş bırakmamak en hayırlısıdır.

Televizyonun, çamaşır ve bulaşık makinelerinin varsa kombi veya termosifonun da fişlerini prizlerden çıkartmalısınız.

Son bir tedbir olarak elektrik kaçağının önüne geçmek için elektrik şalterlerini indirin.

Oluşabilecek bir musluk patlamasını önlemek için su vanalarının kapatılması ve oluşabilecek bir yangında büyük patlamaların önüne geçmek için doğalgaz vanalarının da kapatılmasıdır.

Eğer doğalgaz kullanmıyor tüp kullanıyorsanız, onun da vanasını sıkıca kapatmalısınız. Ek olarak evinizde piknik tüp bulunduruyorsanız; onu da balkonun serin bir köşesine bırakmanızda fayda var.

Ee, çiçekler n'olacak?

Her gün veya günaşırı su verdiğiniz çiçeklerinizi siz yokken kim sulayacak? Eğer sizin için komşuluğun gereğini yerine getirecek kimse yoksa pet şişelere işiniz düşecek demektir.

Saksılarınızın her birininin toprağına tepesi üstü içi su dolu pet şişelerini gömün. Gömün dediysek, ağız kısımları toprağa batmış olsun ve dışarıdan hava almasın. Pet şişelerin büyüklüğünü dışarıda kalma sürenize göre ayarlamak durumunda olduğunuzu unutmayın..

Hepsi iyi de hırsız sizin yokluğunuzu fırsat bilirse..

Bunun için pille çalışan, sürekli ya da yanıp sönen lambası olan bir gereciniz varsa onu dışarıdan görünmeyecek biçimde pencerelerinizden birinin altına koyun. Geceleri kısmen de olsa içeride birileri var veya güvenlik alarmı var intibaı verecektir..

Allah yuvanızı ve sizi korusun.

İyi tatiller..

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:22
  1. tatile çıkarken evde yapılması gerekenler

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