Kışlık salatalık turşusu nasıl yapılır? Probiyotik deposu: Kütür kütür, erimeyen salatalık turşusu tarifi

Turşu

Turşu bolca lif ve fermente maddeler içerir. Probiyotikler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakları çalıştırır. Bağırsaklarınız son günlerde durgun ise; sebzeli turşuları tüketerek kabızlık gibi problemleri çözebilirsiniz. Bu nedenle ev yapımı turşu yapmak bu faydaları kat kat arttırır. Şimdiden afiyet olsun.

Kışlık Salatalık Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

5 kiloluk bidona;

3 kg salatalık

5 su bardağı sirke

6 tepeleme kaşık kaya tuzu

Bir kaç dilim limon

2 baş sarımsak

1 demet maydanoz

Aldığı kadar su

Kışlık Salatalık Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce salatalıkları çok güzel yıkayalım, toprak kalıntısı kalmasın, ve çiçek, toz zerresi temizleyelim. Bidona yada cam kavanoza bastırmadan dolduralım. Sarımsakları, sirkeyi, maydanoz bir kaç dilim limonu ve tuzunu ilave edelim. Bu aşamada iki üç kaşık limon tuzuda ilave edebiliriz. Sirke seviyorum diyorsanız, sirke miktarını artırabiliriz. Üzerini geçecek kadar su ekleyip bidonun yada kavanozun kapağını sıkıca kapatalım. Yaklaşık bir hafta sonra yemeye hazır. Aslında en mantıklısı küçük kaplara yapılıp açtığımız kabı bitirmeli kalan ziyan olmasın

Püf noktası: Kışa kadar hiç açmayın çok güneş alan bir yerde bırakmayın. Sapsarı turşular yapalım probiyotik deposu tarifleri mutfağımızdan eksik etmeyelim. Dip notumuz ise; salatalıklar iriyse bidon daha az alır, ufaksa daha fazla.

5- 10 kilo Salatalık turşusu nasıl yapılır diyorsanız,

10 kilo turşuya ne kadar su konur?

10 kiloluk bidona turşu yapımı malzemeleri

2 litre su. 1 yemek kaşığı limontuzu. 2 büyük kaşık kaya tuzu / turşu tuzu. 2 yemek kaşığı toz şeker.

5 kiloluk bidona turşu yapımı

Hemen yapıma geçelim 5 litrelik bidonu muzu alıyoruz en alta 5 adet nohut ve ve bir kaç sarımsak atıyoruz ,üzerine karışık doğranmış sebzemizi ekliyoruz, ara katlara ikişer üçer sarımsak ekliyoruz, bidon dolana kadar aynı işleme devam çok iyi bastırmalıyız sebzeleri.