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Yerel Kışlık konserve insanı ağlatır mı? Bu konserveleri yapanlar tadına bakamadan hayatını kaybetti...
Yerel

Kışlık konserve insanı ağlatır mı? Bu konserveleri yapanlar tadına bakamadan hayatını kaybetti...

Yeniakit Publisher
2024-01-10 10:14:00 -
Kışlık konserve insanı ağlatır mı? Bu konserveleri yapanlar tadına bakamadan hayatını kaybetti...

Yaklaşık 1 ay sonra Türkiye'de yaşanan en büyük felaketlerden biri, birinci yılını dolduracak. 6 Şubat Kahramanmaraşlı depremlerde ülkede 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Geriye sevdikleri, hatıraları ve kimi eşyaları kaldı. İşte o eşyalardan biri olan kışlık kavanozlar, Elbistan'da yıkılan bir binada 11 ay sonra görüntülendi. Kışlık kavanoz insanı ağlatır mı? Bu kavanozlar ağlattı...

Yaklaşık 1 ay sonra Türkiye'de yaşanan en büyük felaketlerden biri, birinci yılını dolduracak. 6 Şubat Kahramanmaraşlı depremlerde ülkede 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Geriye sevdikleri, hatıraları ve kimi eşyaları kaldı. İşte o eşyalardan biri olan kışlık kavanozlar, Elbistan'da yıkılan bir binada 11 ay sonra görüntülendi. Kışlık kavanoz insanı ağlatır mı? Bu kavanozlar ağlattı...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası hasar alıp yıkılan binanın duvarındaki kışlık kavanozlar, 11 aydır aynı yerinde duruyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ikinci merkez üssü Elbistan ilçesinde binlerce bina yıkıldı, bir o kadar bina da ağır hasar aldı.
Daha önce yan yana yapılan binalardan biri depremlerde ağır hasar aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan binanın duvarındaki raflar ve rafların üzerindeki domates kavanozları zarar görmedi. Kavanozlar duvarın yüzeyinde açık şekilde görüntülendi.
Sahiplerinin tüketemediği kavanozlardan hiçbirinin yere dahi düşmediği görüldü.

"YAPANLARA NASİP OLMADI"

Emrah Arslan adlı vatandaş, “Depremden 11 ay geçti hatıraları görüyorsunuz her yer yıkıldı. En büyük örneklerinden biri de kışlık domateslerimiz ve konservelerimiz görülüyor. Tam bu bölgede 6-7 bina yıkıldı. İnsanlar buradan geçerken duygulanıyor. Bu konserveler yapan adamlara da nasip olmadı. Olduğu yerde duruyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA
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