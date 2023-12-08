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Dünya 'Kıskandığımız' Almanya'ya bak! Türk'ün adresini Almanca ve İngilizce lisanında istiyorlar
Dünya

'Kıskandığımız' Almanya'ya bak! Türk'ün adresini Almanca ve İngilizce lisanında istiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-12-08 02:34:00 - 2023-12-08 03:11:31
'Kıskandığımız' Almanya'ya bak! Türk'ün adresini Almanca ve İngilizce lisanında istiyorlar

Alman Federal Kriminal Polisi, paravan firmalar üzerinden 45 milyon Euro üzerindeki hacimde faturaları piyasaya sürmek ve bu yolla büyük çapta vergi kaçırmak iddiasıyla aradığı Orhan Ünal adlı şahıs için Almanya'daki gurbetçi Türklerden yardım istedi.

Almanya Darmstadt Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 44 yaşındaki Orhan Ünal, sahte şirketler aracılığıyla 45 milyon Euro'dan fazla faturaları dolaşıma sokarak büyük ölçekte vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Ünal'ı yakalayamayan Almanya Savcılığı, ülkede yaşayan gurbetçi Türklerden yardım istedi.

Darmstadt Savcılığı ve Federal Kriminal Dairesi tarafından Türkçe broşürler hazırlandı.

Broşürde, "Orhan Ünal’ın ikamet yeri hakkında bilgi verebilir misiniz? Bilgileri, BKA Wiesbaden’e +49 (0)611 55-15666 veya diğer polis karakollarına bildirmeniz rica ederiz." denildi.

Türkçe bileniniz yok mu?

'Kıskandığımız' Almanya tarafından hazırlanan broşürde, aradıkları Türk’ün adresini bildirecek kişilerden Almanca ve İngilizce lisanında haber vermeleri istendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Broşürde, "Bilgilerin Almanca veya İngilizce lisanında verilmesi rica olunur" ifadesi yer aldı.

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