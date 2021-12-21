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Yerel Kıskançlık krizi kanlı bitti!
Yerel

Kıskançlık krizi kanlı bitti!

Instagram'da adını arattı diye...

Yeniakit Publisher
2021-12-21 00:01:00 - 2021-12-21 00:09:02
Kıskançlık krizi kanlı bitti!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B.'nin ismini arama sekmesinden arattığını fark eden Yasin Semih Demirok, buluştuğu Nabi B. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi B.'nin ismini arattığını fark etti. Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi B. ile sözleştikleri parkta buluştu. Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi B. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nabi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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