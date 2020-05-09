Kısıtlamayla birlikte İzmir’de sessizlik hakim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, İzmir’in de dahil olduğu 24 ilde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamayla birlikte meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması İzmir’de etkisini gösterdi. İzmir’de yaşayan birçok vatandaş kısıtlamaya riayet ederken, kentin en işlek caddelerinden bazıları olan Yeşillik Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda trafik yok denilecek kadar az seviyede olurken, yine kentin en işlek meydanlarından olan ve vatandaşların sık sık uğrak noktası halindeki Saat Kulesi’nin de bulunduğu Konak Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı’nda da sessizlik hakim oldu.

Öte yandan, kısıtlama ile birlikte denetimlere ara vermeden devam eden polis ekipleri, Alsancak Garı önünde yaptıkları uygulamalarda, araç sürücülerini maske takmaları konusunda ikaz ederken, yine araç içerisinde birden fazla kişinin olduğu durumlarda ise araç içi sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da vatandaşları uyardı.