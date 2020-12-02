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Gündem Kısıtlamaya uymayıp terör estirdiler! 3 polis yaralandı
Gündem

Kısıtlamaya uymayıp terör estirdiler! 3 polis yaralandı

Bursa’da kısıtlamaya uymayan iki kardeş bir polis memurunun parmağı kırarken, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 00:49:00 -

Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Huzur Mahallesi'nde kısıtlama nedeniyle devriye gezen ekipler, sokakta bulunan vatandaşları uyararak evlerine girmelerini istedi. Devriye sırasında evde olması gereken Harem U. ile abisi Sabır U.'yu gören ekipler, kardeşleri ikaz ederek evlerine gitmelerini istedi. Ancak sivil polislerin tüm uyarılarına rağmen iki kardeş zorluk çıkardı. Polislere hakaret eden kardeşler, polis ekiplerine saldırmaya başladı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıslardan Sabır U. sivil ekipler tarafından gözaltına alındı, Harem U. ise kaçtı. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede diğer kardeşi de yakaladı. Arbede sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Polislerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan abi kardeş, sağlık raporlarının alınmasının ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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