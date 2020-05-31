  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kısıtlamaya uymayan bin 904 kişiye ceza

Gaziantep’te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:52:52 -
Kısıtlamaya uymayan bin 904 kişiye ceza

Gaziantep’te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.


Türkiye’deki cezaların yarısının kesildiği Gaziantep’te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yine bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kent genelinde dün bin 904 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, 8 iş yerine de genelgeye aykırı hareketten idari yaptırım uygulandı” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı