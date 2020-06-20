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Aktüel

Kısıtlamanın kalkması ile vatandaşlar sokaklara çıktı

İstanbul’da LGS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 15.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:26:43 -
Kısıtlamanın kalkması ile vatandaşlar sokaklara çıktı

İstanbul’da LGS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 15.00’de sona ermesiyle vatandaşlar tekrar sokaklara koştu.


Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı güne özel olarak saat 09.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Uygulamanın bittiği ilk dakikalardan itibaren Esenyurt’ta vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı.

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