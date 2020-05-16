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Kısıtlamanın ilk cezası Bursa’da kesildi...

Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 6.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 01:32:27 -
Kısıtlamanın ilk cezası Bursa’da kesildi...

Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 6. Kez sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde çay içmeden gelen iki genç kimlikleri olmadığından ve kısıtlamayı ihlal etmelerinden dolayı ayrı ayrı 3 bin 182 TL ceza kesildi.


Korona virüs salgına karşı tedbirler devam ediyor. Türkiye’de 6. Kez sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama 4 gün sürecek. Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis kısıtlamanın başlamasıyla denetimlerine başladı. İlk ceza yine İnegöl’de kesildi. Çay içmekten gelen iki şahısı durduran ekipler kimlikleri istedi. Ancak şahısların kimlikleri olmadığı görüldü. Ekipler tarafından iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslara ayrı ayrı 3 bin 182 TL para cezası kesildi.

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