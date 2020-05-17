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Kısıtlamanın ikinci gününde denetimler havadan görüntülendi

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Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:56:17 -
Kısıtlamanın ikinci gününde denetimler havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde denetimler havadan görüntülendi


Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde trafikte denetimler devam etti. D-100 Karayolunda araçlar tek tek kontrol ediliyor. Trafik denetimleri havadan görüntülendi.


Korona virüs önlemleri çerçevesinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 2. güne girildi. Kısıtlamayla birlikte D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik denetimleri devam ediyor. Maske, eldiven ve siperlik takarak gerekli önlemlerini alan polis ekipleri karayolunda olan araçları tek tek durdurdu. Polis ekipleri, araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Öte yandan, denetimler drone ile havadan görüntülendi.

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