Kısıtlamalarda şehirlerarası karayolları da boş kaldı

KASTAMONU (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda şehirlerarası karayolları da boş kalırken, binlerce aracın geçiş yaptığı Tosya Karayolunda da sessizlik hakim oldu.

İlk günü kısıtlamalara denk gelen Ramazan Bayramı’nda daha önceki bayramların aksine D100 karayolları boş kaldı. Genellikle bayramlarda araçlarla dolup taşan D100 karayollarında sadece seyahat izni olan araçlar kaldı. Tosya ilçesinden geçmekte olan D100 karayolunda da sessizlik hakim olurken, oluşturulan kontrol noktalarında ise yoldan geçen durdurulan araçlar tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor. Seyahat izni olmayan araçların geçişine izin vermeyen ekipler izinsiz çıkan sürücülere ise cezai işlem uyguluyor. Her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Tosya D100 karayolu ilk defa bu kadar boş kalırken, yollar havadan da görüntülendi.