Kısıtlamalar kalkacak mı? Başkan Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." ifadesinde bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin 'Kısıtlamalar kalkacak mı?' sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına işaret ederek, "Kısıtlamalarla ilgili son durumu kabine toplantısı sonrası açıklarız" dedi. Kabine toplantısının tarihi ise henüz bilinmiyor.

Gündemde neler var?

Kısıtlamalarla ilgili olarak bilim kurulu üyelerinden gelen son açıklamalarda kademeli olarak bazı esnetmelerin, vaka sayılarına bakılarak yapılabileceği belirtiliyordu. Hafta sonu yasağının bir güne düşmesi, saat 21:00'de başlayan hafta içi sokak kısıtlamasının saatinin ileriye çekilmesi, kafe/restoran gibi işletmelerin HES kodu ile yerinde hizmet verebilmeleri gibi gündemler kulislerde konuşulanlar arasında.