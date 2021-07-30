Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar yeniden mi başlayacak? Erdoğan'dan son dakika kısıtlama açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Temmuz Perşembe gününün korona tablosuna göre, 261 bin 198 test yapıldı. 29 Temmuz vaka sayılarında yine rekor söz konusu oldu. Pozitif vaka sayısı, 22 bin 161 olurken, 60 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 463 kişi sağlığına kavuştu. Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte korona yasaklarının yeniden geri gelip gelmeyeceğine ilişkin merak da her geçen gün sorgulanıyordu. Kısıtlamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar yeniden mi başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalara ilişinkin şunları söyledi: “72 milyon doz aşı yamış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde ülkeler varken Türkiye olarak hamdolsun biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin, gerek Biontech. En sağlıklı bir şekilde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.”