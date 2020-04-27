  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kısıtlama sonrası pazarda adım atılacak yer kalmadı

Tekirdağ’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pazarlarda adım atılacak yer kalmadı.

2020-04-27 16:59:26 -
Kısıtlama sonrası pazarda adım atılacak yer kalmadı

Tekirdağ’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pazarlarda adım atılacak yer kalmadı.


Çin’den bütün dünyaya yayılan korona virüs belasının Türkiye’de de görülmesi üzerine sıkı önlemler alınmaya çalışılıyor. Korona virüse karşı 23 Nisan’dan itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasından Tekirdağ şehir merkezinde kurulan Pazartesi pazarında adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ’ın şehir merkezinde kurulan pazara gelen vatandaşların hiçbir uyarıya dikkat etmeden sosyal mesafe kurallarına aykırı alışveriş yapması da hayrete düşürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı