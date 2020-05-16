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Kısıtlama sonrası E-5 karayolunda hareketlilik

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:43:15 -
Kısıtlama sonrası E-5 karayolunda hareketlilik

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.



Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı. Kısıtlamasının ardından E-5 karayolunda yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

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