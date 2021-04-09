Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Uzmanı İstihdam Edilecek
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Kişisel Verilerin Korunması (KVK) uzmanı istihdam edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere 1 kişisel Verilerin Korunması (KVK) Uzmanı alınacak. Mayıs 2021– Aralık 2021 arasında yarı zamanlı olarak istihdam edilecek. İşin süresi yaklaşık 8 aydır. Adaylar hazırladıkları belgelerle birlikte 22.04.2021 tarih ve saat 18.00’a kadar müracaatta bulunabilecek.
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/
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