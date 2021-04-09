  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Uzmanı İstihdam Edilecek
Ekonomi

Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Uzmanı İstihdam Edilecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Kişisel Verilerin Korunması (KVK) uzmanı istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 13:30:00 -
Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Uzmanı İstihdam Edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere 1 kişisel Verilerin Korunması (KVK) Uzmanı alınacak. Mayıs 2021– Aralık 2021 arasında yarı zamanlı olarak istihdam edilecek. İşin süresi yaklaşık 8 aydır. Adaylar hazırladıkları belgelerle birlikte 22.04.2021 tarih ve saat 18.00’a kadar müracaatta bulunabilecek.

    https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu
Siyaset

Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde alay konusu oldu...
Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark
Gündem

Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark

Hassas konularda Müslümanların sesi olan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli muhaliflerin hedefi..
Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!
Dünya

Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!

Fransa'da bir haftada dört kez saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK sempatizanları bir Türk derneği hedef aldı. Sokakta bulunan vatandaşl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay