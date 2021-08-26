Kişisel verileri yurt dışına sızdıran WhatsApp, Twitter ve Facebook’a ceza yağdı!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rus Mahkemesi, ülkenin Veri Koruma Kanunu kapsamında; WhatsApp’a 4, Facebook’a 15, Twitter’a 17 milyon ruble para cezası verilmesine hükmetti. Söz konusu yasa gereği, Rus vatandaşlarına ait bütün verilerin ülkede saklanması gerekiyor.

Açıklama, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) geldi. Cezanın duyurulduğu açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mahkeme kararıyla WhatsApp’a 4 milyon ruble (54 bin dolar) para cezası verildi. Kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasına ilişkin kural ihlallerini tekrarlamaları gerekçesiyle Facebook’a 15 ruble (202 bin dolar), Twitter’a da 17 milyon ruble (229 bin dolar) para cezasına hükmedildi."

Facebook’un verilen ilk cezayı ödediği, ancak Twitter’ın ödemediği de belirtildi.

Rusların kişisel verileriyle çalışan internet şirketlerine ülkenin vatandaşları tarafından gönderilen ve alınan tüm bilgileri 6 ay boyunca saklama zorunluluğu getiren yasa Rusya'da Ağustos 2015'ten bu yana yürürlükte.