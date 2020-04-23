Kişisel Verileri Koruma Kurumundan çocuklara özel "kişisel veri" broşürü

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, veri bilincinin oluşturulması amacıyla çocuklara özel hazırlanan broşürlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayınlandığını belirterek ebeveynlere "Çocuklar dijital dünyada yalnız bırakılmamalı" uyarısı yaptı.

Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda 8 broşür hazırlandığını, bunların dördünün yetişkinlere, birinin ürün ve hizmet geliştiricilere diğerlerinin de çocuklara yönelik olduğunu aktardı.

Broşürlerin kurumun internet sitesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün yayınlandığını ifade eden Bilir, veri koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşmasının Türkiye'nin geleceği olan çocukların veri koruma kültürüyle yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Yetişkinlerin de kişisel veriler hakkında farkındalık kazanmasının önemli olduğuna vurgu yapan Bilir, çocuklar ve yetişkinlere yönelik bilgilendirici broşürlerle çeşitli tavsiyelerde bulunulduğunu dile getirdi.

Kurumun çocuklara yönelik çok sayıda faaliyet hayata geçirdiğini anlatan Bilir, "Veri Tayfa" etkinlikleriyle de çocuklarla buluşulduğunu hatırlattı. KVKK Başkanı Bilir, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs sürecinin bir yansıması olarak tüm dünyada çevrimiçi ortamlarda geçirilen sürelerde ciddi bir artış söz konusu. Çocuklar da bu süreçte daha fazla çevrimiçi ortamlarda bulunuyor, daha fazla oyun oynuyor, dijital dünyada daha fazla vakit geçiriyor. Çocukların kişisel verilerinin korunması noktasında ebeveynlere de görev ve sorumluluklar düşüyor. Şunu ifade etmek gerekir ki çocuklar dijital dünyada yalnız bırakılmamalı. Bunun yanı sıra çocuklar veri istismarı, internet bağımlılığı, siber zorbalık ve zararlı oyunların etkilerine karşı savunmasız kalmamalıdır. Onlarla güçlü bir iletişim kurup, gerçek hayatta evden çıkmadan da birçok yararlı aktivite yapabileceklerini göstermek hepimizin görevidir."