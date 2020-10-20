Kışın diyabet yapmak faydalı mıdır? Şeker hastaları için yemek listesi

Kişinin gün içinde besinlerden aldığı kalorinin, vücut tarafından enerji için kullanılan kaloriye eşit olması durumunda kilo kaybı yaşanır. Diyet, bu dengeyi kurabilmek adına sağlanan beslenme düzenidir ve metabolizma hızının ciddi oranda değişim gösterdiği kış ayları, diyet yapmak için ideal kabul edilir.

Kök bitkiler başta olmak üzere, kış sebzeleri diğer besinlere oranla iki kat daha fazla lif içerdiğinden, tokluk hissini tetikler ve kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, vücudun kendini korumaya aldığı kış aylarında diyet yapmak, olası bir yağlanmayı da önler.

Diyabet için hangi besinler tüketilmelidir?

Tahıllar, un ve undan yapılmış yiyecekler, kuru baklagiller, patates, sebze ve meyveler, süt, yoğur, et, yumurta, peynir, süt, yoğurt, yağ ve et, yumurta, peynir, süt, yoğurt gibi yağ içeren yiyecekler, sebze ve meyveler başta olmak üzere tüm yiyecekler ile günlük tüketilmesi gereken miktarda su tüketilmelidir.

Diyabet hastalarının sakınması gereken besinler hangileri?