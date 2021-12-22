Kışın cilt kuruluğundan nasıl korunulur?

Uzmanlar, vücut bakımında faydalı yağ asitleri, vitaminler ve mineraller yönünden zengin olan hindistan cevizi yağı, susam yağı ve kenevir tohumu yağı gibi soğuk sıkım yağlara yer verilmesini öneriyor.

Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki serbest radikallerle mücadele eder. Zarar gören cildi iyileştirir ve besler. Özellikle duştan sonra meydana gelen tahriş ve kızarıklığı giderir. Ciltteki kolajen üretimini artırır.

Hindistan cevizi yağı yüz maskesi nasıl yapılır?

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı maskesi içerisine yarım tatlı kaşığı kadar limon suyu ve 2 tatlı kaşığı doğal bal eklemek gereklidir. Malzemelerin hepsi ufak bir kasenin içerisinde karıştırılmalıdır. Daha sonra temiz yüze maske kalın tabaka olarak uygulanmalıdır. 10 dakika boyunca bekletilmelidir.

Cilt kuruluğu nedir?

Cilt kuruluğu ya da tıbbi adıyla kserozis, cildin en yüzeyel tabakası olan epidermiste uygun miktarda su bulunmamasıyla karakterize çok yaygın bir cilt sorunudur.

Cilt kuruluğu hangi vitamin eksikliğinden olur?

Cilt kuruluğu, çevresel nedenlerden kaynaklanabileceği gibi A vitamini eksikliğinden dolayı da ortaya çıkabilir. Cildin kuruması, pul pul dökülmesi ve cildin mat bir görünüm alması, yeteri kadar A vitamini almadığınızı gösterir