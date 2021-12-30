Kışın bağışıklığı artıran yiyecekler

Bağışıklık sistemi eğer özen gösterilmezse her zaman zayıflayabilir. Bağışıklık sistemi stres,dengesiz beslenme,aşırı kilo ve obezite,soğuk hava ,yorgunluk,güneş ışığından az faydalanılması ve uykusuzluk gibi nedenlerle zayıflar. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenmeliyiz?

Kış aylarında güçlü bağışıklık için almamız gereken 10 yiyecek

Brokoli, birçok önemli besin açısından zengin ve yıl boyunca tüketilebilecek gerçek bir süper besindir. A, C ve E vitaminlerini içerir, lif ve önemli antioksidanlar açısından zengindir. Dondurulmuş brokoli de iyi bir seçimdir ve çeşitli şekillerde hazırlanabilir.

Limon: Solunum sorunlarına iyi gelir: Limon suyu zengin bir C vitamini kaynağı olarak uzun süreli solunum bozuklukları ile de başa çıkmada yardımcı olur

Portakal ve greyfurt gibi turunçgillerin, bağışıklık sistemini korumak için önemli olan C vitamini açısından zengin olduğu bilinmektedir. C vitamini, enfeksiyonlarla mücadelede çok önemli olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Özellikle kış aylarında günlük beslenmenize eklemeniz önemlidir.

Sarımsağın doğal bir antibiyotik gibi davrandığı bilinmektedir ve insan sağlığı için özellikleri gerçekten mucizevidir. Diyetinize çeşitli şekillerde ekleyebilirsiniz, taze sarımsak kullanılabileceği gibi toz sarımsak da kullanılabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için önemli olan bileşikleri içerir ve vücudumuzun çeşitli enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur.

Elma: içerdiği besin lifi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. A, C, E ve antioksidan içermesi nedeniyle cildi besler yaşlanmayı geciktirir. B kompleks vitaminleri içermesiyle sinir sistemini korur ve kırmızı kan hücresi üretir.

Zencefil, hasta olduğumuzda sıklıkla başvurduğumuz harika yiyeceklerden bir diğeridir. Zencefil kökü birçok besin içerir ve vücudumuzdaki iltihabı azaltır. Boğaz ağrısını hafifletir, kötü kolesterolü düşürür ve mide bulantısına yardımcı olabilir. Ek olarak, bağışıklığı artırmak için harikadır, bu nedenle en azından kış aylarında diyetinize dahil ettiğinizden emin olun. Zencefilden bağışıklığı artırmak için harika bir çay yapabilirsiniz.

Kırmızı Biber: Kırmızı biberlerin limon veya portakaldan 4 ila 5 kat daha fazla C vitamini içerdiği kanıtlanmıştır, bu nedenle bağışıklığı artırmak için önerilir. Aynı zamanda önemli miktarda B vitamini ve E vitamini içerir ve acı biber seviyorsanız, bir doz kapsaisin, antiseptik etkisi olan ve sindirim sisteminde zararlı bakterilerin gelişmesini engelleyen ve sindirimi iyileştiren bir bileşen alırsınız. Kapsaisin, kandaki histamin seviyesini yükseltir ve böylece vücudu romatizmal hastalıkların gelişiminden de korur.

Yoğurt: Kış diyeti için en iyi seçimlerden biri bağırsak floramız için önemli olan, aynı zamanda bağışıklık sistemini uyaran ve vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan bakterileri içeren probiyotik yoğurttur. Probiyotiklere ek olarak, birçok önemli besin içeren doğal yoğurtlar tüketilmelidir. Ayrıca iyi bir kalsiyum ve D vitamini kaynağıdır.

Badem: Sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız badem harika bir seçimdir ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmek için de çok iyidir. Badem, güçlü bir antioksidan olan ve bağışıklık sisteminin sağlığı için önemli olan E vitamini içerir. Ayrıca beyin sağlığı için çok önemli olan sağlıklı yağlar içerirler.

Mantarlar: Araştırmalar, mantarların beyaz kan hücrelerinin üretimini ve aktivitesini artırdığını ve enfeksiyonla mücadelede faydalı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar günde yaklaşık 30 gram mantar tavsiye ediyor. Mantarlardan elde edilen en önemli immünomodülatörler, lentinan gibi özel beta glukanlardır. Mantarlar ayrıca bağışıklık üzerinde güçlü etkisi olan birçok polifenol, glikan ve diğer maddeleri içerir.

Balık ve Balık Yağı

Bağışıklığı, çeşitli mevsimsel soğuk algınlığı ve virüslere karşı direnci artırmak için haftada en az iki kez yağlı deniz balığı (palamut, sardalya, uskumru, somon, ton balığı, hamsi) yemeli veya balık yağı bazlı takviyeler almalısınız. Takviyeler yerine normal besinlerin tüketilmesi önerilir çünkü takviyelerin kanıtlanmış etkileri çoğu zaman yoktur.