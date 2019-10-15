Kışanak ve Tuncel yarın hakim karşısında
Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yarın Malatya’da hakim karşısına çıkacak.15 Ekim 2019 Salı 15:50
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e 29 yıl hapis cezası veren Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozarak yeniden yargılanmalarına karar vermişti.
Aynı koğuşta kalıyorlar
Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutulan Kışanak, 16 Ekim'de cezaevinde aynı koğuşta kaldığı Sebahat Tuncel ile birlikte Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.
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