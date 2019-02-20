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Kısa vadeli dış borç stoku 2018’de azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2018 Aralık sonu itibarıyla, 2017 yılsonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 116,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
Kısa vadeli dış borç stoku 2018’de azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2018 Aralık sonu itibarıyla, 2017 yılsonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 116,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Aralık dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 116,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,3 oranında azalarak 56,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,2 oranında artarak 53,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 37,3 oranında azalarak 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,8 oranında azalarak 18,8 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 23,2 oranında azalışla 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7 oranında artarak 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2 oranında azalarak 39,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yılsonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 22,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,4 oranında azalarak 87,8 milyar dolar oldu.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 17,6 oranında azalarak 42,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 9,5 oranında artarak 72,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılsonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 10,8 oranında azalışla 2018 Aralık sonu itibarıyla 99 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti.



2018 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50’si dolar, yüzde 29,7’si euro, yüzde 14,9’u TL ve yüzde 5,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.


2018 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,1, Merkez Bankası’nın yüzde 3,4, özel sektörün ise yüzde 78,5 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
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